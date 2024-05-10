В США раскрыли, как среди звезд обрели популярность «голые» платья CNN: тренд на «голые» платья зародился в 1960-х годах благодаря Бальмену

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Модель представляет коллекцию дизайнера Лены Хошек

«Голые» платья, в которых звезды в последнее время стали все чаще появляться на красных ковровых дорожках, берут свое начало в 1960-х годах, пишет CNN. Одним из первых модельеров, который рискнул пойти на столь смелое решение, стал Пьер Бальмен. Он создал полуобнаженное платье для голливудской актрисы Кэрролл Бейкер.

На заре появления этой незаметной одежды ее владельцам все же удавалось взъерошить несколько перьев. Особенно в случае с Бейкер, когда она однажды октябрьским вечером приехала в лондонский кинотеатр Plaza на премьеру своего последнего фильма «Воротилы» (1964). Ее прозрачное платье Balmain привлекло внимание и попало в заголовки газет, — сказано в материале.

В этом наряде грудь звезды была скрыта лишь вышивкой из бисера и пайеток. Бейкер выходила в свет в этом платье и даже признавалась, что чувствует себя в нем комфортно. Голливудская актриса также утверждала, что в ближайшие 10 лет нагота в кино будет принята, хотя тогда в США обнаженные сцены считались неприемлемыми.

Недавно на ежегодном балу актриса Эль Фаннинг появилась в полностью прозрачном платье Balmain. Оно было выполнено из органзы и покрыто несколькими слоями смолы для создания эффекта стекла. В «голых» платьях на ковровую дорожку вышли также Эмили Ратаковски, Ким Кардашьян, Доджа Кэт, Фиби Дивенор, Грета Ли и даже Эдди Редмэйн.

Ранее светская львица, модель и предприниматель Ким Кардашьян заявила, что свитер на ее плечах на Met Gala должен был выглядеть как вещь парня. Задумка появилась в соответствии с тематикой мероприятия: «Спящие красавицы: пробуждение моды». По словам звезды, наряд должен был отразить самую дикую ночь в ее жизни.