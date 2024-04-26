В России нашли новый способ распознавать рак легких Вологодские студенты научат нейросеть распознавать рак легких на ранней стадии

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Российские студенты нашли новый способ распознавать рак легких, сообщает «МК-Вологда». Команда из Института математики, естественных и компьютерных наук Вологодского госуниверситета представила инновационный проект на Всероссийской выставке научно-технического творчества.

Суть работы заключается в том, чтобы научить нейросеть распознавать на снимках рак легких и классифицировать его на ранней стадии. Точность классификации рака на тестовой выборке составила от 67% до 95%, что для предварительного диагноза считается допустимым значением. В будущем результаты планируется улучшить.

Юные ученые намерены предложить свою разработку региональному департаменту здравоохранения.

Ранее стало известно, что ученые из Кембриджского университета работают над проектом по разработке методики прогнозирования онкологии. Эксперты рассчитывают создать тест, позволяющий определить угрозу возникновения рака за годы до появления первых симптомов. Предполагается, что это даст врачам время для разработки более эффективных методик лечения болезни.

Ученые из Йельского университета назвали симптомы рака легких. Это продолжительный кашель, боли в груди или одышка. Всего же они обозначили 12 симптомов рака легких у некурящих.