В России нашли альтернативу сахару На DeepFoodTech презентовали новую альтернативу сахару — браззеин

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На конференции по инновациям и биотехнологиям DeepFoodTech презентовали новую альтернативу сахару — браззеин, пишет Telegram-канал SHOT. Данное вещество, по словам отечественных производителей, не повышает уровень глюкозы в крови, однако в 1000 раз слаще сахара, а значит, может стать его заменой при растущем уровне ожирения и диабета. Один грамм вещества эксперты приравнивают к двум килограммам сахара.

Прецедентов сертификации сладкого белка в мире пока мало — ОАЭ и ЕАЭС. Во всех случаях это был сладкий белок «Эфко», — рассказал гендиректор компании-производителя Евгений Ляшенко.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал, что главную опасность в газированных напитках представляет сахар, который добавляют в больших количествах. По его словам, высокое содержание сахара может привести к диабету, атеросклерозу и ожирению. Врач отметил, что сахар, содержащийся в газированных напитках, особо опасен для людей с преддиабетом, лишним весом, повышенным холестерином и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-педиатр Андрей Продеус ранее рассказал, к каким последствиям приведет отказ от сахара. По его словам, спустя полгода после отказа вес снизится, а талия — уменьшится. В свою очередь кардиолог Герман Гандельман заявил, что отказ от чрезмерного употребления сахара снижает артериальное давление.