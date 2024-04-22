В России начало расти количество случаев меланомы Онколог Пылев заявил о росте заболеваемости меланомой в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России фиксируется рост числа случаев заболевания меланомой, рассказал врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылев в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это объясняется улучшением качества первичной диагностики и влиянием солнечной активности.

Мы наблюдаем достоверный рост числа случаев заболевания в России. Точно сказать, с чем это связано, сложно. Вероятно, улучшилось качество первичной диагностики, что приводит к более часто установленному диагнозу «меланома», — пояснил медик.

Также Пылев считает, что на рост числа случаев меланом может влиять солнечная активность и другие факторы. Медик пояснил, что меланома — это злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, которые производят меланин.

Ранее Пылев рассказал, что изменение цвета и формы, быстрый рост или появление мокнущей поверхности родинки должны насторожить человека. По его словам, эти признаки указывают на то, что родинка могла стать злокачественной.

Также научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что, отдавая предпочтение здоровой пище, можно сократить риски развития рака. Он отметил, что важно ограничить потребление жирной и соленой пищи и добавить в рацион больше зелени и овощей.