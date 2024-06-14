В Роспотребнадзоре рассказали, будет ли вспышка лихорадки денге в России Роспотребнадзор: в России не будет вспышки заболеваемости лихорадкой денге

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В России не будет вспышки лихорадки денге, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Роспотребнадзор. Несмотря на то что в Европе растет заболеваемость этой лихорадкой, в России это исключено, считают в ведомстве.

По данным издания, случаи лихорадки учащаются из-за распространения комаров и изменения климата. В России не обитают те насекомые, которые являются переносчиками заболевания.

Переносчиками заболевания являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории России, за исключением отдельных южных территорий, но и те не инфицированы. Вспышка лихорадки денге в РФ исключена, — объяснили в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией и проводит мониторинг за географическим распространением этих комаров и их численностью. Благодаря этому удается вовремя реагировать и принимать необходимые меры по дезинсекции и регулированию популяции насекомых. Завозные случаи лихорадки ежегодно регистрируются из Вьетнама, Таиланда, Индии, Индонезии и Доминиканской Республики.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам не следует опасаться эпидемии лихорадки денге, поскольку недуг передается через укусы насекомых, которых в российском климате нет. По его словам, лихорадка может распространиться на граничащие с очагами регионы.