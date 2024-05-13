В Роспотребнадзоре перечислили важные продукты при отказе от курения Роспотребнадзор: при отказе от курения нужно есть рыбу и мясо

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При отказе от курения необходимо ввести в свой рацион питания рыбу и нежирные сорта мяса, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов ведомства, в период отказа от табака нужно есть продукты, насыщенные витаминами и белками.

Специалисты отметили, что при отказе от курения возникает повышенная потребность в сложных углеводах, белке, минералах, незаменимых аминокислотах и ненасыщенных жирных кислотах. Рекомендуется есть рыбу, нежирные сорта мяса, растительные масла, свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Также следует употреблять молочные продукты, орехи и бобовые, например, фасоль и горох.

Кроме того, нужно включить в рацион зеленый и белый чай, айву, яблоки, абрикосы, сливы и персики, поскольку все эти продукты богаты катехинами, уточнили в ведомстве. Также в период отказа от табака важны продукты с никотиновой кислотой, такие как, грибы, томаты, картофель и зеленый горошек.

При отказе от курения необходимо избегать длительных перерывов между приемами пищи, не допускать возникновения сильного чувства голода, ведь за ним следует переедание, — объяснили врачи.

Ранее главный нарколог Минздрава Мособласти Виталий Холдин рассказал, что курильщик сокращает себе жизнь на 7–15 лет из-за появления различных заболеваний. По его словам, многие из вызванных курением недугов связаны с легкими.