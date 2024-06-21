Назван продукт, помогающий бороться с раком и лишним весом TI: семена льна помогают в борьбе с раком и лишним весом

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Семена льна могут оказать положительное влияние на профилактику рака, выяснили ученые из Индии. Кроме того, данный продукт помогает бороться с лишним весом, передает The Times of India.

Семена содержат большое количество жирных кислот омега-3, которые оказывают благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему и обладают противораковыми свойствами. Содержащиеся в продукте линганы способны замедлять рост и развитие раковых клеток, особенно при их образовании в молочной железе и простате.

Контролировать лишний вес семена льна помогают за счет содержания клетчатки, которая также способствует нормальной работе пищеварительной системы. По словам специалистов, данное вещество замедляет процесс пищеварения и уменьшает чувство голода.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов предупреждал, что поедание большого количества яиц в рамках диеты может иметь негативные последствия для здоровья. По его словам, постоянное употребление яиц может нарушить баланс питательных веществ и увеличить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания холестерина. Кроме того, яичная диета может привести к утомляемости и раздражительности из-за ограничения углеводов, отметил специалист.