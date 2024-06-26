Уролог рассказала, как снизить риск образования камней в почках Уролог Фирсова: обезвоживание увеличивает риск образования камней в почках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы снизить риск образования камней в почках, нельзя допускать обезвоживания, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» уролог-онколог Дарья Фирсова. По ее словам, также важно следить за массой тела и ограничить употребление животного белка.

Пейте воду — разбавляйте мочу. Чем менее концентрированная моча, тем меньше вероятность камнеобразования. Объем суточной мочи у здорового человека в идеале должен быть не менее двух литров в день. Моча должна быть светло-желтой и прозрачной, без резкого запаха. Избегайте употребления сладких напитков, — объяснила медик.

Уролог отметила, что важно следить за массой тела, так как ожирение — это фактор развития камней в почках. Лучше ограничить употребление поваренной соли и животного белка, однако растительный белок безопасен. Рекомендуется добавить в рацион больше овощей и фруктов. Кроме того, по возможности нужно отказаться от полуфабрикатов в пользу свежих или замороженных продуктов.

По прогнозу ученых, проблема продолжит набирать актуальность, так как наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Это связано с тем, что во всем мире произошли существенные изменения характера питания людей, а также увеличилось число неблагоприятных экологических факторов, — добавила Фирсова.

Ранее врач-онкоуролог Антон Одегнал рассказал, что кровь в моче, болевой синдром и отечность конечности могут свидетельствовать об онкологическом процессе в почках. Кроме того, опухолевая интоксикация организма проявляется в нарушении нормального обмена веществ, повышении температуры тела на уровне 37–38 градусов и сильном похудении.