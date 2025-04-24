Российские врачи провели операцию по удалению гигантской опухоли Подмосковные врачи провели уникальную операцию по удалению миомы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи из Московской области провели одновременно сложную и уникальную операцию, сообщает Telegram-канал Орехово-Зуевской больницы. Женщина поступила в медицинское учреждение с миомой матки невероятных размеров, сравнимых с плодом ребенка на 32-й неделе.

Решение о проведении оперативного удаления было принято незамедлительно. Миома таких размеров представляла реальную угрозу для здоровья пациентки, — говорится в заявлении больницы.

Ранее хирург Эльвин Гусейнов предупредил об опасностях холодного душа для определенных категорий людей. По словам специалиста, водные процедуры с холодной водой могут спровоцировать воспаление молочных желез у женщин во время менструации, беременности и лактации. Врач также отметил риски повышения артериального давления и увеличения нагрузки на сердечную мышцу. Особую осторожность следует проявлять пациентам с хроническими заболеваниями кожи, сердечно-сосудистой системы, злокачественными опухолями.

Также оксфордские ученые опубликовали результаты своего недавнего исследования о свойствах цитомегаловируса (ЦМВ). Этот распространенный вирус, носителями которого являются 50–60% взрослого населения Великобритании, способен повышать эффективность лечения меланомы и уменьшать побочные эффекты терапии. Исследовательская группа планирует продолжить работу и создать новые безопасные методики борьбы с онкологическими заболеваниями.