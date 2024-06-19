Уменьшение размера тампонов вызвало панику у женщин Daily Mail: Tampax обвинили в уменьшении тампонов без объявления

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница штата Айдахо (США) Мелисса Симонсон обвинила производителя тампонов Tampax в шринкфляции — уменьшении размера продукции, с сохранением прежней цены, пишет Daily Mail. Сама компания отрицает манипуляции с габаритами.

По словам, Симонсон, изменение без предупреждения размеров средства личной гигиены, заставили женщин думать, что «с их телом что-то не так». Отмечается, что очень многие обращались к врачам из-за дискомфорта, пишет издание.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что в московских магазинах заметен рост шринкфляции. По его словам, в целом процент такой продукции остался на том же уровне, что и в 2023 году, однако были найдены новые хитрости, которыми пользуются производители. Уточняется, что команда депутата провела анонимный обход сетевых магазинов столицы.

В частности, процессу шринкфляции также подверглись квас, минеральная вода и соки. По результатам проверки магазинов выяснилось, что появились новые уловки производителей, например, они стали указывать объем тары крупным и мелким шрифтом. Так, в бутылке 0,5 л может быть только 0,4 л самого напитка.

Ранее стало известно, что производителям некоторых продуктов питания запретят использовать упаковку уменьшенного объема. Разрешены будут только стандартные объемы с округлениями.