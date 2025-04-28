Ученый дал советы, как просто уберечь себя от грибковых инфекций Ученый Компанцев посоветовал высыпаться для профилактики грибковых инфекций

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Для профилактики грибковых инфекций человеку необходимо поддерживать свою иммунную систему, а именно высыпаться и придерживаться здорового питания, заявил KP.RU ученый Дмитрий Компанцев. Он также призвал всех не забывать о физической активности.

Не меряйте обувь в магазинах на босу ногу. Обязательно надевайте одноразовые следки, носки и после примерки выбрасывайте их. Не глотайте антибиотики без назначения врача, — порекомендовал Компанцев.

По его словам, следует также осторожно принимать гормональные противовоспалительные препараты. Для поддержки микрофлоры лучше всего употреблять фрукты, овощи, кисломолочные продукты, квашеную капусту и моченые яблоки, перечислил эксперт.

Дмитрий Компанцев ранее заявил, что грибковые инфекции, среди которых трихофития, не грозят человечеству «зомби-апокалипсисом». В теории стремительное распространение возможно лишь при вирусных заболеваниях, добавил ученый.