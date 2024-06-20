Ученые выявили необычные связи мозга и еды Врач Данилов: люди выглядят привлекательнее при расширении «вкусового кругозора»

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Расширение «вкусового кругозора» делает людей привлекательными в глазах партнеров, заявил в беседе с KP.RU профессор и врач-невролог Алексей Данилов. Он добавил, что женщины больше симпатизируют тем мужчинам, которые не боятся пробовать новые блюда. Кроме того, при тщательном пережевывании человек лучше понимает структуру продукта.

В ответ на это запускаются реакции, которые определяют качественное переваривание пищи и полноценное насыщение. Человек получает удовольствие, и в то же время у него поддерживается здоровое пищевое поведение, — уточнил Данилов.

Данилов обратил внимание на то, что употребление фастуда оказывает большое влияние на мозг. Он приносит удовольствие, но не дает насыщения. Это приводит к перееданию, а также провоцирует воспаления в нервной ткани.

Вы можете съесть два ведра попкорна, испытывая наслаждение. Но когда прекратите, возникнет уныние. Потому что ломаются естественные биологические механизмы вознаграждения, — подчеркнул врач.

Профессор также предложил не забывать о хорошем вине. По его словам, сухой алкоголь в разумных количествах способен благотворно влиять на нервную систему и уменьшить уровень стресса в организме.

Научный сотрудник Института исследований питания, мозга и поведения Пол Клейтон в свою очередь напомнил, что в США с 50-х годов прошлого века наблюдается рост заболеваний центральной нервной системы, который пришелся на рост употребления фастфуда.

Маммолог Алевтина Киселева ранее предупредила, что колбасы, сосиски и ветчина могут спровоцировать рак. По ее мнению, мясные продукты поддаются высокой степени обработки и содержат трансжиры, стабилизаторы и другие вредные вещества.