Ученые выявили неизвестный триггер, вызывающий рак Nature: рак почки по всему миру вызывает неустановленный триггер

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Высокая заболеваемость раком почки по всему миру вызвана загадочным триггером, идентифицировать который пока не удалось, сообщает журнал Nature. По его информации, исследователи проанализировали образцы опухолей и крови 962 человек с таким диагнозом и выявили у них мутации SBS40b.

Ученые обратили внимание, что мутации присутствуют во многих из опухолевых тканей. Они предполагают, что вызвавшим их триггером может быть неизвестное химическое вещество, находящееся в окружающей среде. Специалисты намерены тщательнее изучить привычки пациентов, а также их образ жизни.

Отмечается, что высокий риск развития рака почки наблюдается в Центральной и Северной Европе, в особенности в Чешской Республике и Литве. При этом за последние десятилетия число пациентов с таким заболеванием значительно увеличилось в странах с высоким уровнем дохода, включая Великобританию.

Ранее СМИ сообщали, что команда ученых из Северо-Западного университета в США нашла новый способ уничтожения раковых клеток в легких. Подход исследователей заключается в использовании препарата, лишающего клетки пищи. Он вынуждает их голодать, тем самым сводя на нет размножение.