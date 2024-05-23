Ученые разработали способ восстановления костной ткани Cell Reports: белок PEPITEM можно использовать в лечении остеопороза

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Исследователи из Бирмингемского университета открыли свойство пептида PEPITEM, которое позволит использовать этот природный белок для лечения остеопороза и других связанных с потерей костной массы заболеваний, сообщил журнал Cell Reports Medicine. Его эффективность подтвердили эксперименты на мышах.

Пептидный ингибитор трансэндотелиальной миграции PEPITEM выявили в 2015 году. Белок присутствует в организме человека в низких концентрациях. Недавнее исследование показало, что повышение его концентрации способствует увеличению минеральной плотности молодых костей, которые не находятся в предостеопоротическом состоянии.

Пептид также может положительно влиять на процесс восстановления костей, который нарушается при воспалительных заболеваниях или с возрастом. Эксперименты на пожилых мышах показали, что дополнительное введение PEPITEM снижает потерю костной массы и увеличивает ее плотность, что особенно важно при остеопорозе. Также пептид помог предотвратить эрозию костной и хрящевой тканей у животных при артрите. Результаты подтверждены исследованиями на костной ткани человека, которую взяли у пожилых добровольцев, перенесших операции на суставах. Клетки костей людей в пожилом возрасте положительно реагировали на PEPITEM, что ускоряло созревание стволовых клеток кости и повышало их способности наращивать и минерализовать костные ткани.

Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, что большое количество минеральных веществ, содержащихся в яичной скорлупе, способно помогать в профилактике остеопороза. По ее словам, скорлупа является источником фосфора, калия, железа и магния, причем все эти вещества находятся в продукте в легкоусвояемом виде.