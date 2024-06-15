Ученые рассказали о пользе кофе для «офисного планктона» BMC Health: кофе снижает риск преждевременной смерти для офисных работников

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Ученые из Университета Сучжоу в Китае установили, что офисный работник может увеличить срок своей жизни, если будет выпивать две-три чашки кофе в день, передает BMC Health. Отмечается, что в исследовании, которое длилось 10 лет, приняли участие 10 тысяч человек.

Согласно полученным результатам, работники офисов, проводившие за столом не менее шести часов в день, но выпивавшие две или три чашки кофе в день, на 33% реже умирали от болезней сердца, диабета и рака, чем их коллеги, не пившие кофе. Ученые предположили, что мощный антиоксидантный и противовоспалительный эффект кофе помогает нейтрализовать вред, наносимый здоровью недостаточной подвижностью.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай лучше исключить из рациона в жаркую погоду. Также, по его словам, не рекомендуется употреблять алкоголь — даже с небольшим градусом. Все эти напитки, пояснил врач, усиливают обезвоживание.

До того стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявлял, что темные пятна на зубах могут появляться из-за курения, употребления кофе и нарушения гигиены. В то же время проблема может свидетельствовать о гипоплазии эмали, флюорозе или эрозии.