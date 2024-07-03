Ученые раскрыли, что едят долгожители для крепких сосудов «Здоровое питание»: клетчатка поможет продлить молодость сосудов

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Пожилые люди, получающие с едой много пищевых волокон, живут дольше остальных примерно на 80%, причем без жалоб на серьезные проблемы со здоровьем, пишет портал «Здоровое питание». Специалисты объяснили, что для сердца и сосудов крайне важно присутствие в рационе витаминов и клетчатки. Для этого достаточно включить в рацион сезонные овощи.

Как отмечается, клетчатка способствует выведению «плохого» холестерина, который является виновником сердечно-сосудистых заболеваний. Также она защищает организм от сахарного диабета и ожирения. Пищевые волокна помогают взять вес под контроль и обеспечивают чувство сытости.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее заявила, что в жаркую погоду снижается аппетит, но при этом важно не уходить от базовых приемов пищи: завтрака, обеда и ужина, сделав их несложными и не очень насыщенными. Она посоветовала отказаться от жареной еды и сладких напитков, отдав предпочтение овощам, яйцам, рыбе и нежирной птице.

При наступлении жары стоит завтракать и обедать пораньше, а ужинать после захода солнца, советует врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По ее словам, питание летом должно быть сбалансированным и обогащенным различными витаминами и минералами.