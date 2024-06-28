Ученые вычислили размер груди, при котором легче переносить жару EP: женщинам с большой грудью легче переносить жару

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Женщинам с большой грудью легче переносить жару, пришли к выводу ученые из Университета Саутгемптон. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Experimental Physiology. Как оказалось, причина этого кроется в том, что у пышногрудых дам меньше потовых желез.

Наши результаты показали, что у женщин с большой грудью меньше потовых желез, и поэтому выделяется меньше пота на груди, — приводит журнал заявление эксперта.

В научных экспериментах участвовали 22 женщины разного возраста от 18 до 55 лет. Изучения проводились в климатической камере университетской лаборатории. 3D-сканирование позволило точно определить площадь поверхности груди. Для вычисления потовыделения специалисты использовали специальную бумагу, которая вступает в реакцию с естественными выделениями.

Пластический хирург Вячеслав Балкизов ранее рассказал, что женщинам придется пойти на операцию по уменьшению груди, если она создает чрезмерную нагрузку на плечевой пояс и позвоночник. Врач подчеркнул, что «очень большие» молочные железы провоцируют воспаление кожи, проблемы со сном, передвижением, подбором одежды и нижнего белья.

До этого пластический хирург Вячеслав Балкизов заявил, что после мастэктомии можно вернуть эстетическую привлекательность груди. Специалист отметил, что есть несколько подходов к восстановлению груди. При одном из них кожа на месте удаления растягивается, а под нее устанавливается имплант. Однако врач предупредил, что в такой ситуации могут быть проблемы с формой.