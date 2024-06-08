«Убивает как коронавирус»: Онищенко призвал запретить картофель фри Онищенко: «Вкусно — и точка» станет флагманом здорового питания после смены меню

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Фастфуд нельзя называть флагманом здорового питания, заявил NEWS.ru врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что «Вкусно — и точка» может стать «новым флагманом здорового питания». По его словам, для этого нужно предоставлять линейку продуктов, учитывая многонациональную кухню России, и запретить картошку фри, которая уничтожает культуру, как коронавирусная инфекция убивала население.

Фастфуд нельзя называть флагманом здорового питания. Нельзя. Над этим надо работать. Пользуясь возможностью, обращаюсь к руководству [«Вкусно — и точка»]. Они, я надеюсь, не готовят пиццу, эти лапти разогретые с просроченной колбасой. До флагмана здорового питания он еще не дотягивает. Нужно предоставлять линейку продуктов, учитывая нашу многонациональную культуру питания, нашу кухню. У нас одних блюд несколько десятков тысяч, — заявил он.

Также Онищенко выразил надежду, что новый владелец сети ресторанов обеспечит поддержание уровня технологического оснащения, чтобы было сохранение цепочки производства блюд на самом современном уровне. Когда «Макдональдс» только открылся в Москве, он был самым современным, напомнил врач.

Но чтобы стать полезным для нашей страны, чтобы мы сохранили здоровье наших детей, нам нужно корректировать линейку предлагаемых блюд. Причем нужно не только во всей стране, но и для отдельных регионов. У нас огромная страна, Европа и Азия, есть вечная мерзлота и субтропики, даже это нужно учитывать. Красноярский край, Новосибирская область, Якутия, — резюмировал Онищенко.

Ранее Такер Карлсон, который приезжал в Москву брать интервью у президента России Владимира Путина, сделал обзор на еду из «Вкусно — и точка». Он заказал два чизбургера, картошку фри, колу, а также кусок шоколадного торта. По словам журналиста, по вкусу это те же блюда, что в американском «Макдональдсе», только без ГМО.