Туристов предупредили об опасности употребления алкоголя в полете The Sun: употребление алкоголя в полете может быть смертельно опасным

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Немецкие ученые выяснили, что употребление алкоголя во время полета на самолете в сочетании с низким давлением в салоне на крейсерской высоте может негативно влиять на сердце, сообщает The Sun. Отмечается, что это опасно как для пожилых людей, так и для молодых.

Специалисты из Института аэрокосмической медицины в Германии отметили, что употребление алкоголя на борту самолета является недооцененным риском для здоровья. Ученые сообщили, что низкое давление воздуха на борту снижает уровень кислорода в крови и увеличивает частоту сердечных сокращений, что усугубляется во время сна. Они отметили, что алкоголь, который часто употребляется на борту, оказывает аналогичное воздействие.

Исследователи протестировали 48 человек в возрасте от 18 до 40 лет, которые провели две ночи в лаборатории сна или в барокамере, имитирующей высоту полета на крейсерской высоте. Перед одной из ночей испытуемые выпивали алкоголь.

Результаты показали, что употребление алкоголя и низкое давление на большой высоте снижает качество сна, оказывает стресс на сердечно-сосудистую систему и приводит к снижению уровня кислорода в крови. По мнению авторов исследования, даже у молодых и здоровых людей сочетание алкоголя и сна на высокой высоте создает значительную нагрузку на сердечную систему и может ухудшить состояние пациентов с проблемами сердца или легких.

Ранее педиатр Ольга Кашляк ранее заметила, что в жару диабетикам не стоит забывать об употреблении воды. Она также предложила пациентам пить несладкие чаи, нежирное или альтернативное молоко, а также чайный гриб.