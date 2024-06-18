Трихолог рассказала о влиянии дождя на выпадение волос Трихолог Сирмайс: сообщения о потере волос из-за дождя являются мифом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения о потере волос после попадания под дождь, часто появляющиеся в интернете, являются мифом, заявила в беседе с «Москвой 24» врач-дерматолог и трихолог Наталия Сирмайс. Она добавила, что осадки не могут спровоцировать облысение.

От дождя ничего не будет, если нет какой-то токсической концентрации. У нас осадки не токсичны, поэтому это надуманная история, миф, — уточнила Сирмайс.

Дерматолог обратила внимание на то, что выпадение волос может быть сезонным явлением, часто появляющимся весной или осенью. Она призвала не переживать по этому поводу и подчеркнула, что так называемая «линька» может продолжаться до трех месяцев. Однако если процесс продлится дольше, то стоит обратиться к врачу.

Сирмайс также предложила тест перед походом к врачу. По ее словам, если после небольшого потягивания волос в руке останется больше шести волосков, то пациенту нужна помощь специалиста.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее посоветовала использовать термозащитные средства и головные уборы после наступления жаркой погоды, чтобы защитить кожу головы от ожогов после долгого нахождения на солнце. Она добавила, что при повышенной температуре происходит активная работа потовых и сальных желез.