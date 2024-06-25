Трихолог нашла связь между выпадением волос и модными диетами Трихолог Дорош: различные модные диеты могут привести к выпадению волос

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Неправильное питание, различные модные диеты, а также стресс могут стать причиной выпадения волос, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач — трихолог-косметолог Эльвира Дорош. По ее словам, для лечения проблемы иногда необходимо комплексное обследование у различных специалистов.

Еще одна из часто встречающихся причин выпадения волос — это результат модных ныне диет. К ним, в частности, относится диета с белково-калорийной недостаточностью, которая вызывает недостаток питательных веществ и микроэлементов, — перечислила Дорош.

Трихолог уточнила, что для восстановления волос можно воспользоваться инъекционными методиками, медикаментозным лечением, а также различными физиопроцедурами, включая лазеротерапию волосистой части головы и микротоковую терапию. Дорош также посоветовала избегать волнений, соблюдать режим сна и питания, а также своевременно обращаться к врачам при обнаружении проблемы.

Эксперты Манчестерского университета ранее обнаружили, что выпадение волос является частью реакции организма на появление стрессовой ситуации. По их мнению, тело замедляет некоторые второстепенные функции, чтобы мобилизовать больше питательных веществ.