Тренер рассказала о плюсах кардионагрузок Тренер Данилова: кардионагрузки помогают снизить вес и восстановить здоровье

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Кардионагрузки помогают снизить вес и восстановиться после травм и операций, рассказала в беседе с KP.RU тренер Олеся Данилова. По ее словам, кардиотренировка — это один из видов физической активности с работой в разных пульсовых зонах.

Тренер объяснила, что такие нагрузки помогают снизить вес, так же как и любая другая физическая активность при корректировке режима дня и питания. Также кардионагрузки помогают восстановиться после травм и операций, если являются частью лечебной физической культуры (ЛФК). Например, скандинавской ходьбой или обычной ходьбой по улице можно заниматься без ограничений по здоровью.

Кардионагрузки лучше начинать с 20 минут занятий спортом и постепенно увеличивать до 45–60 минут в зависимости от цели, отметила Данилова. Если во время тренировки становится трудно говорить без запинок или отдышки, нужно снизить темп. Кроме того, начинают кардионагрузки все по-разному, поскольку это индивидуальный процесс.

Все индивидуально, и нужно начать со специалистом, чтобы понимать, что и зачем делается. На новую работу человек приходит и учится всему заново, так представьте, что это еще одна профессия, которую нужно освоить и научиться делать на новой работе, — добавила тренер.

Ранее фитнес-тренер Анна Варакина рассказала, что одним из самых действенных способов похудеть является ходьба, которую при желании можно превратить в полноценное физическое упражнение. Она пояснила, что для этого нужно добавить к прогулкам элементы планирования, то есть записывать количество километров и скорость движения.