Тренер рассказал, как начать заниматься бегом Фитнес-тренер Пахомов: начать заниматься бегом можно после простых прогулок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед тем как начать бегать, лучше адаптировать организм к простым физическим нагрузкам, например, заниматься простой ходьбой, рассказал в беседе с РИАМО фитнес-тренер Станислав Пахомов. По его словам, новичкам рекомендуется в течение месяца каждый день один-два часа тратить на прогулки.

Такой подход поможет вам избежать переутомления, сохранить высокий уровень мотивации и насладиться процессом кардиотренировок, — объяснил специалист.

Тренер отметил, что в спорте очень важно прислушиваться к сигналам своего тела, поэтому, если что-то болит во время бега, нужно сделать перерыв или снизить темп. Это поможет избежать травм и временно восстановиться.

Необходимо всегда делать разминку, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузке, добавил Пахомов. Он подчеркнул: 7–10 минут разогрева помогут избежать травм коленных суставов, стоп и позвоночника.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, что кроссовки для бега стоит покупать только после консультации с ортопедом. Он отметил, что модель обуви, а также выбор покрытия (тренажер, асфальт, песок, стадион) зависят от состояния суставов и наличия заболеваний позвоночника. Например, есть кроссовки для грунта, кроссовки-внедорожники, в том числе с возможностью бегать зимой и по скользкой поверхности.