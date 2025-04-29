Травматолог рассказал, кому крайне опасно ездить на самокатах Травматолог Ананьин предостерег пожилых людей от езды на самокатах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилым, людям с деформациями позвоночника, а также проблемами с нервной системой и суставами, крайне опасно ездить на самокатах, заявил «Газете.Ru» травматолог Данила Ананьин. Таким транспортом также не рекомендуется управлять пациентам с ортопедическими болезнями и артрозами.

Это (езда на самокатах — NEWS.ru) может привести к микротравмам, обострению болезни, а в случае падения восстановление будет проходить дольше, — предупредил Ананьин.

Пожилым людям нельзя пользоваться самокатами из-за возрастного снижения координации, скорости реакции и способности удерживать равновесие, пояснил врач. Он добавил, что это предостережение также распространяется на пациентов с эпилепсией и заболеваниями головного мозга.

Депутат Госдумы Алексей Нечаев ранее предложил ограничить скорость передвижения на электросамокатах в городах России до десяти километров в час. Парламентарий сослался на личный инцидент: несколькими днями ранее он сам едва не пострадал от наезда.