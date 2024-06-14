Травматолог посоветовал, как правильно и безопасно вытащить занозу Травматолог Перетолчин: неглубокую занозу можно удалить липкой лентой

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Неглубокую занозу можно удалить при помощи липкой ленты или пластыря, посоветовал врач-травматолог Павел Перетолчин. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнил, что необходимо приклеить ленту к участку, где находится инородный объект, и резко дернуть. Если же заноза выглядывает, стоит воспользоваться пинцетом, отметил врач.

Если заноза неглубокая, можно использовать липкую ленту или пластырь. Приклейте к участку, где заноза, и резко дерните в направлении из пальца. Если заноза выглядывает, возьмите пинцет, обработайте его антисептиком. Захватите за торчащий кусочек и, не сжимая область вокруг, тяните под тем же углом, под которым заноза вошла, — пояснил врач.

Тем временем глубокие занозы лучше всего вытаскивать с помощью иглы, предупредил Перетолчин. Специалист отметил, что для этого нужно растянуть кожу и аккуратно потянуть за инородный объект. После этого он порекомендовал обработать поврежденный участок антисептиком и заклеить пластырем. Врач добавил, что заноза может вызвать воспаление тканей и привести к сепсису.

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко ранее предупредила, что жевание жвачки во время тренировки в спортзале может привести к смерти. Специалист уточнила, что при интенсивных занятиях жевательная резинка способна попасть в дыхательные пути и вызвать асфиксию.