Травматолог объяснил, что такое «библейская киста» Врач Скакун рассказал, что «библейская киста» является образованием на суставах

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«Библейская киста» (гигрома) — это доброкачественное образование, чаще всего появляющееся на суставах кисти или стопы, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач — травматолог-ортопед Виталий Скакун. По его словам, она формируется из-за накопления синовиальной жидкости.

Гигрома формируется из-за накопления синовиальной жидкости в суставной капсуле или оболочке сухожилия. Причины ее появления могут быть различными. Среди них механическое воздействие: повторяющиеся травмы или нагрузки на суставы (например, у спортсменов, музыкантов или людей с физически активной работой) часто провоцируют развитие гигромы, — объяснил медик.

Хотя гигрома обычно не представляет опасности для жизни, она может вызывать дискомфорт, особенно если начинает сдавливать нервы и сосуды, отметил врач. Это приводит к боли и ограничению подвижности. В зависимости от размера и симптомов гигромы лечение может включать наблюдение, удаление жидкости с помощью иглы или хирургическое вмешательство, которое применяется при больших размерах кисты или частых рецидивах.

Ранее врачи Щелковского перинатального центра удалили у 46-летней пациентки гигантскую кисту яичника. По словам акушера-гинеколога учреждения Елены Сысоевой, это был сложный случай.