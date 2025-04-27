Спасаем почки от диализа и камней: 5 крутых советов врача

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Почки — парный орган человека — очищают организм от шлаков, образующихся в процессе обмена веществ. Кроме того, именно они регулируют водно-солевой баланс, поддерживая кислотно-щелочное равновесие. К сожалению, «фильтры» подвержены ряду заболеваний, включая рак. NEWS.ru поговорил с терапевтом Анастасией Тимощенко и выяснил, как оградить их от тяжелых недугов.

Какие болезни поражают почки

Чаще всего для почек характерны вторичные поражения, возникающие вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, обменных нарушений, инфекционных и аутоиммунных заболеваний.

К вторичным заболеваниям относятся:

Нефропатия, ассоциированная с артериальной гипертензией (длительное повышение артериального давление нарушает функцию и повышает проницаемость фильтрующего аппарата, что приводит к потере белка, или протеинурии).

Диабетическая нефропатия — заболевание, ассоциированное с сахарным диабетом (помимо непосредственного влияния высокого уровня глюкозы, для сахарного диабета еще характерно более быстрое прогрессирование атеросклероза, что тоже значимо нарушает функцию).

Интерстициальные нефриты, ассоциированные с приемом лекарственных препаратов, чаще на фоне приема анальгетиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, а также некоторых антибиотиков или препаратов для химиотерапии.

Мочекаменная болезнь — ассоциированное с нарушением обмена веществ и наследственной предрасположенностью заболевание, характеризующееся образованием конкрементов, и другие заболевания.

Как избежать заболеваний почек — контролировать давление

Если отмечается стабильное повышение артериального давления выше 135–140 на 90 мм рт. ст., необходимо обратиться к врачу-терапевту или кардиологу для подбора антигипертензивной терапии. Если терапия для снижения давления назначена ранее, но цифры давления нестабильны, необходимо обратиться к лечащему врачу с целью ее коррекции.

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Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На фоне высокого давления может происходить повреждение мелких сосудов парного органа. Это приводит к нарушению его функции, в том числе снижению фильтрационной способности. Вредные вещества задерживаются в организме, что вызывает интоксикацию. Из-за высокого давления в организме задерживаются жидкость и соли, что усугубляет течение гипертонии.

Также высокое давление — одна из причин хронической болезни почек, которая, в свою очередь, может перерасти в хроническую почечную недостаточность. В тяжелых случаях показана пересадка донорской почки или диализ.

Как холестерин и глюкоза в крови влияют на почки

Рекомендован контроль глюкозы в крови, особенно если существуют наследственные риски развития сахарного диабета, есть избыточная масса тела или прием глюкокортикостероидов.

Также контролируйте уровень холестерина, в том числе липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или «плохого» холестерина. Если показатели выше референсных значений и повышен сердечно-сосудистый риск, следует обсудить с лечащим врачом гиполипидемическую терапию. Высокий уровень холестерина грозит закупоркой артерий, снабжающих кровью почки. Это приводит к хроническому нарушению кровоснабжения, что в конечном итоге может привести к развитию хронической почечной недостаточности.

Кроме того, повышенный уровень холестерина провоцирует отложение липопротеидов в сосудах и канальцах. Это вызывает воспалительный процесс и приводит к склерозированию органа. Также холестерин способен повреждать клубочки почек из-за высокого уровня общего холестерина в сыворотке крови.

Прием каких лекарств влияет на работу почек

Не принимайте токсичные для почек лекарственные препараты, в том числе анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, особенно бесконтрольно, в дозировках, значимо превышающих допустимые. Медикаменты дают лишнюю нагрузку на природные фильтры в организме человека.

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Откажитесь от необоснованного приема антибактериальных препаратов, в частности при вирусных инфекциях, когда антибиотик неэффективен и даже опасен. Необходимость приема антибактериальных препаратов важно всегда согласовывать с лечащим врачом.

Не принимайте мочегонные препараты без объективных показаний и назначения врача. Ограничение касается не только мочегонных препаратов в лекарственных формах, но и травяных мочегонных сборов или средств для снижения веса с мочегонным эффектом.

Почему любителям соли следует отказаться от приправы

Ограничьте употребление соли, в частности, исключите дополнительное досаливание пищи, использование соусов с высоким содержанием соли. Ограничьте употребление консервированных продуктов с высоким содержанием соли. Ограничьте избыточное употребление продуктов с высоким содержанием скрытой соли (хлеб, продукты из переработанного мяса, сыр).

Натрий, содержащийся в поваренной соли, задерживает воду, вызывая отеки. Кроме того, избыток натрия в организме перегружает почки, провоцируя образование камней. Также избыток натрия вымывает из организма кальций, провоцируя развитие остеопороза.

От каких вредных привычек нужно отказаться ради здоровья почек

Ради здоровья почек необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков. Алкоголь, например пиво, обладает мочегонным эффектом, создавая лишнюю нагрузку на мочевыделительную систему. Вместе с жидкостью организм теряет электролиты: натрий, калий и магний. Данный дисбаланс приводит к слабости, аритмии, судорогам и общему ухудшению состояния здоровья. Также алкоголь повреждает клубочковые фильтры. Из-за этого в мочу попадают вещества, которые в норме остаются в крови. Злоупотребление алкоголем чревато тяжелыми заболеваниями — от камней до онкологии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Никотин и другие вещества, попадая в кровь, проходят через почки, создавая дополнительную нагрузку на орган. Длительное воздействие токсинов из табачного дыма повреждает кровеносные сосуды и нарушает их фильтрационную способность. Кроме того, курение провоцирует спазм кровеносных сосудов. Также табакокурение — один из факторов образования камней.

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