Терапевт раскрыла, как спасти жизнь человеку с анафилактическим шоком Терапевт Иванова: при анафилактическом шоке нужно вызвать скорую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При анафилактическом шоке у человека нужно удалить аллерген и вызвать скорую, сообщила NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. По ее словам, если у заболевшего отсутствует пульс, необходим искусственный массаж сердца. Однако в случае если больной перестает дышать, процесс искусственного дыхания будет малорезультативным из-за отека гортани. Помочь больному, спасти ему жизнь может инъекция адреналина или дексаметазона.

Устранить контакт с аллергеном. Если шок вызван препаратом — прекратите введение. Если укусило насекомое — сразу вынимайте жало, приложите лед. Если дело в пище, очистите от остатков полость рта пациента, прополощите рот. Если есть возможность — промойте рот, промойте желудок, — сказала врач.

Она добавила, что также у больного нужно расстегнуть стесняющую одежду, открыть окно для притока свежего воздуха. При этом необходимо повернуть его на левый бог, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. Также, по ее словам, необходимо уложить больного с приподнятым ножным концом на 45 градусов, не давать садиться и вставать. Оставить в таком положении до приезда скорой.

Если у пострадавшего есть зубные протезы — уберите их. Если после рвоты во рту находится слизь, нужно водой прочистить рот, — сообщила она.

Специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» ранее предложили на время исключить из меню яблоки при наличии аллергии на березу. При реакции на полынь стоит отказаться от семечек, халвы и цитрусовых фруктов.