Терапевт раскрыла, как облегчить страдания при очень сильной боли в горле Терапевт Чиркова: сильную боль в горле можно притупить раствором фурацилина

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Боль в горле можно притупить регулярным полосканием теплыми растворами соли с каплей йода, фурацилином или водой с добавлением настоек ромашки или календулы, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что неприятные ощущения временно снимают спреи для местного применения с обезболивающими компонентами. По ее словам, если боль сильная и сопровождается высокой температурой, изменением голоса, необходимо срочно обратиться к врачу.

Для облегчения боли необходимо регулярно полоскать горло теплыми растворами на выбор: соль с каплей йода, фурацилин, вода с добавлением настойки ромашки или календулы, отвары из этих трав и так далее. Также помогают спреи для местного применения, в состав которых входят противовоспалительные и обезболивающие компоненты, леденцы и пастилки с ментолом, медом, травами. Все это не заменяет основного лечения, назначенного врачом, — подчеркнула Чиркова.

Невролог Татьяна Виноградова ранее рассказала, что стресс, парфюм и некоторые продукты могут спровоцировать мигрень. Она отметила, что диагностировать такое заболевание можно только клинически, поэтому заниматься самолечением не стоит. По словам врача, у женщин мигрени нередко связаны с предменструальным синдромом.