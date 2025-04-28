Терапевт перечислила продукты с высоким содержанием «скрытой» соли Терапевт Колесник заявила, что в колбасных изделиях содержится избыток соли

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Хлеб, печенье, колбасные изделия, рыбные или мясные консервы, а также чипсы содержат в себе «скрытую» соль, заявила «Вечерней Москве» терапевт Этери Колесник. По словам врача, ее источниками являются овощные заготовки, сыр и сухие завтраки.

Один соленый огурец содержит 3 г соли, на 100 г сыра приходится до 3,5 г соли, на 100 г слабосоленой рыбы и икры — 5-8 г соли. <...> А стандартный набор еды (бургер, картофель фри и соус) в ресторане быстрого питания содержит 4,5 г соли, — подчеркнула Колесник.

Она также отметила, что одна порция супа быстрого приготовления содержит от 2,8 до 4,1 г, блюда азиатской кухни — от 5,5 до 11 г, а шашлык —от 4,0 до 8,4 г. Врач предупредила, что избыток соли в рационе провоцирует гипертонию и увеличивает риск болезней сердца.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что регулярное употребление колбасы сокращает жизнь. Он подчеркнул, что глубоко переработанные продукты мясной промышленности обычно содержат избыток соли и массу добавок.