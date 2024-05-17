Терапевт перечислила правила для снижения рисков смерти на 39% Терапевт Драпкина: здоровый образ позволит снизить риск смерти

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Здоровый образ жизни и физическая активность позволят уменьшить риск смерти на 39%, заявила в беседе с aif.ru главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Она также напомнила, что в рацион питания стоит внести овощи и фрукты.

Отсутствие курения и потребления алкоголя, достаточная физическая активность, потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г, низкое потребление соли снижают смертность от всех причин на 39%, от болезней системы кровообращения — на 36% и меньшую вероятность развития сердечно-сосудистых событий — на 19%, — добавила Драпкина.

Терапевт также обратила внимание, что несоблюдение здорового образа жизни увеличивает риск преждевременной смерти на 78%. Она уточнила, что рациональный подход к здоровью позволит снизить риск смерти, предопределенный генетикой, на 60%.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее предупредила, что дефицит калорий при похудении может привести к появлению анорексии. Излишнее стремление к худобе превращает человека в «скелет с толстым животом».