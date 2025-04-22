Терапевт перечислила цветы, чаще всего вызывающие аллергию Терапевт Тимощенко: чаще всего аллергию вызывают астры, хризантемы и ромашки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Астры, хризантемы, ромашки и герберы являются самыми сильными провокаторами аллергии среди цветов, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она объяснила, что аллергичность растений зависит от размеров, обильности и быстроты распространения пыльцы.

Из цветов наиболее частые аллергены — это астры, хризантемы, герберы, георгины, васильки, бархатцы, ромашки, объединенные в семейство астровых. Лилии или домашняя герань за счет сильного аромата в период цветения также достаточно часто становятся причиной реакции со стороны предрасположенных к аллергии пациентов. Аллергичность цветов зависит от пыльцы, ее размеров, быстроты распространения и обильности пыления, — сказала Тимощенко.

Она отметила, что наиболее частыми проявлениями аллергии являются чихание, слезотечение, покраснение глаз, избыточное отделяемое из носа и кашель, в том числе приступообразный и сухой. По словам терапевта, чаще всего аллергическую реакцию провоцирует пыльца деревьев, а именно березы, дуба, тополя, ольхи, а также орешника.

Аллергеном также становятся полынь, амброзия, подсолнечник, сорные и душистые травы. Из сорных трав самые частые: тимофеевка, мятлик, пырей, одуванчик, подорожник и лебеда, — добавила Тимощенко.

Ранее иммунолог Наталья Попова заявила, что гипоаллергенных пород собак не существует, это лишь маркетинговая уловка. Она объяснила, что аллергию вызывают белки, выделяемые кожей и железами, а также содержащиеся в слюне и на шерсти животного.