Терапевт опровергла миф о пользе для здоровья 10 тысяч шагов в день Терапевт Патель: 10 тысяч шагов в день не укрепляют здоровье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Человеку не удастся укрепить здоровье, если он будет проходить по 10 тысяч шагов за день, сообщила главврач Национальной службы здравоохранения Лондона терапевт Хана Патель. По ее словам, организму больше пользы принесет просто быстрая ходьба, пишет «Москва 24».

Всего 10 минут интенсивной ходьбы снижают риск развития смертельных заболеваний на 15%, — уточнила врач.

Патель напомнила, что ее коллеги на регулярной основе выступают с призывом больше двигаться. Похожего мнения придерживается и физиолог Линдси Боттомс. Она считает, что для укрепления здоровья будет достаточно проходить ежедневно по четыре тысячи шагов. Эксперт в области физической активности и малоподвижного образа жизни Том Йейтс отметил, что оздоровительный эффект прекращается после прохождения восьми тысяч шагов, поэтому после ходьбы лучше перейти на бег или плавание.

Фитнес-тренер Егор Малюгин ранее призвал интенсивно двигаться, чтобы сохранить гибкость и легкость тела после 30 лет. Он уточнил, что в график тренировок стоит включать растяжку, силовые упражнения и кардиоупражнения. Прогулка не менее часа и утренняя зарядка также пойдут на пользу организму.