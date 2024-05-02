Терапевт назвала опасную причину возникновения болей в ногах Терапевт Стольная: боль в ногах может возникнуть из-за атеросклероза

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Боль в ногах может возникнуть из-за атеросклероза, предупредила врач-терапевт Анастасия Стольная. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что на опасное поражение артерий сердца тем временем указывают боли в грудной клетке и перебои в работе органа. При проблемах с сосудами головного мозга снижается память и работоспособность.

Поражение артерий сердца может сопровождаться болью в грудной клетке или «перебоями в работе сердца»; при поражении артерий нижних конечностей могут быть боли в ногах, особенно в ночное время, в положении лежа. При поражении сосудов головного мозга пациенты зачастую жалуются на снижение памяти, ухудшение внимания, — пояснила терапевт.

Чтобы вовремя обнаружить заболевание, после 40 лет рекомендуется сдавать анализ крови на развернутый липидный профиль. Это позволит определить уровни «плохого» и «хорошего» холестерина. Для профилактики атеросклероза Стольная посоветовала скорректировать питание, ограничить употребление продуктов животного происхождения, соли, сладостей. Также важно соблюдать режим труда и отдыха и увеличить регулярные физические нагрузки.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что избежать частичной или полной потери зрения при атеросклерозе можно с помощью хирургического вмешательства. По ее словам, это очень серьезное заболевание, которое непременно требует медицинской помощи.