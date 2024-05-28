Терапевт назвал главные причины внезапной икоты Терапевт Жито: икота начинается из-за болезней ЖКТ

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У внезапной икоты есть несколько причин, среди них выход из теплого помещения в холодное, когда мышцы всего организма быстро сокращаются, в том числе диафрагмы, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. Также такое происходит, когда человек неправильно принимает пищу и заглатывает большое количество воздуха. Играет роль и неправильная работа ЖКТ.

Неправильная работа ЖКТ, когда в желудке и двенадцатиперстной кишке меняется PH среды и увеличивается количество бактерий, они размножаются, выделяя газообразные вещества, повышая давление в желудке <...> Раздражение веток блуждающего нерва, что является обычной причиной икоты в силу приема различных препаратов, алкоголя, — перечислил собеседник издания другие причины.

Икота обычно не является поводом для паники, отметил специалист. Бить тревогу и переживать нужно, когда икота сохраняется длительное время — больше 10 минут. Кроме того, если она повторяется больше одного раза в неделю, то лучше обратиться к врачу-терапевту, посоветовал Жито.

Ранее терапевт заявил, что перестать икать реально, если немного надавить указательными пальцами на прикрытые веками глазные яблоки. Он порекомендовал выпить стакан холодной воды, чтобы избавиться от рефлекторного нарушения внешнего дыхания.