Терапевт напомнила об опасности сквозняков в жару Терапевт Бурнацкая: в жару многие забывают об опасности сквозняков

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При наступлении жары не стоит оставаться на сквозняках, так как это может привести к различным респираторным заболеваниям, а также к миозитам и невралгии, заявила в беседе с РИАМО врач-терапевт Светлана Бурнацкая. По ее словам, многие напрасно забывают об опасности влияния холодного воздуха на организм.

При резком охлаждении организма, при нахождении на прохладном воздухе на улице или в помещении срабатывает защитный механизм — иммунитет. А направленный поток холодного воздуха на конкретную область тела может вызвать серьезные проблемы, — уточнила Бурнацкая.

Врач обратила внимание, что осложнения, вызванные сквозняком, могут касаться нервной системы и мышц. Она добавила, что самыми уязвимыми участками могут стать голова и шея. Кроме того, при ориентированном охлаждении определенной области тела может возникнуть воспалительный процесс, заключила Бурнацкая.

Строительный эксперт Федор Васильев ранее отметил, что кондиционер в просторной комнате лучше всего устанавливать на стене, которая перпендикулярна длинной стороне помещения. Он также предложил использовать жалюзи, так как они способны снижать риск сквозняков.