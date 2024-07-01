Терапевт напомнил об опасности теплового удара Терапевт Звонков: при жаре свыше 40 градусов начинают разрушаться белки

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

При жаре более 40 градусов происходит разрушение белков в организме, заявил в беседе с aif.ru бывший врач-реаниматолог и терапевт Андрей Звонков. После получения такого теплового удара начинается тромбоз.

При температуре выше 40 градусов начинают разрушаться белки. Далее начинает развиваться тромбоз, человек теряет сознание, впадает в кому. Тепловой удар — практически верная смерть, если вовремя не помочь, — предупредил Звонков.

Он также обратил внимание на то, что пострадавшего стоит экстренно переместить в тень, а после облить водой комфортной температуры. Звонков также порекомендовал вызвать медиков скорой помощи, которые поставят пациенту капельницу с препаратом, разжижающим кровь.

Автоэксперт Максим Кадаков напомнил, что температура в салоне машины может превышать отметку в 50 и 60 градусов. Он призвал не оставлять при такой температуре людей и животных, так как на солнце машина прогреваться большой скоростью.

Ветеринар Ян Ермолов ранее заметил, что в случае получения теплового удара у питомцев будут проявляться такие симптомы, как тошнота, вялость, отказ от еды. Он предложил охладить животное, приложив к нему влажный компресс, дать воды, а после обратиться в клинику.