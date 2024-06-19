Терапевт дала совет, как справиться с укачиванием в машине Терапевт Утнасунова: перед поездкой на машине при укачивании стоит выспаться

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Страдающему из-за укачивания человеку перед долгой поездкой на машине стоит выспаться, заявила в беседе с «Вестями Подмосковья» врач-терапевт Виктория Утнасунова. Она также напомнила, что от такой проблемы страдают примерно 10% взрослых и более 60% — детей младше 12 лет.

Перед долгой поездкой на машине важно хорошо выспаться, отказаться от курения, алкоголя, газированных напитков и переедания. Необходимо перекусить, но не переборщить. <...> В машине нужно сесть лицом по направлению движения и смотреть прямо перед собой, — порекомендовала Утнасунова.

Терапевт отметила, что ухудшение самочувствия может быть связано с неприятными запахами, громкими звуками, жарой или усталостью. Кроме того, с такой проблемой могут столкнуться люди с хроническими заболеваниями.

Она также посоветовала использовать подушки-фиксаторы, отказаться от чтения или просмотра видео и установить кресло в положение полулежа. По словам терапевта, укрепить слабый вестибулярный аппарат, который и вызывает синдром укачивания, или кинетоз, можно при помощи качелей. Не стоит забывать о зарядке с наклонами, кувырками, вращением туловищем и головой.

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк ранее посоветовала есть кислые или горько-соленые продукты при тошноте в поездке. Она предложила обратить свое внимание на яблоки.