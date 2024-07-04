Стоматолог рассказал, как выбрать самую эффективную зубную пасту Стоматолог Минко: индекс абразивности зубной пасты не должен превышать 75

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При выборе зубной пасты необходимо обращать внимание на индекс абразивности, он не должен превышать 75, заявил в беседе с NEWS.ru стоматолог Вячеслав Минко. Также медик посоветовал проконсультироваться со стоматологом по поводу выбора пасты, так как некоторые из них подходят не всем.

Несмотря на то что зубные пасты продаются свободно в супермаркетах, нелишне будет проконсультироваться со стоматологом. И доверить выбор именно врачу. Потому что, например, кому-то паста со фтором будет полезна, а кому-то вредна, — отметил Минко.

По словам врача, самое главное — обращать внимание не на состав, а на индекс абразивности (RDA). Он должен быть не больше 75. Он подчеркнул, что пасты с более высоким индексом абразивности могут воздействовать на зубы агрессивно и в итоге сильно повредить эмаль.

Ранее Минко заявил, что самыми вредными продуктами для зубов являются леденцы и орехи. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что при рассасывании карамелек сахар в течение длительного времени взаимодействует с зубами. Тем временем орехи, уточнил он, слишком твердые и могут повредить эмаль.