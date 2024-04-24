Стоматолог раскрыла, какие зубы чаще всего поражает кариес Стоматолог Сумцова: кариес чаще всего поражает моляры и зубы с пломбами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Коренные зубы, также известные как моляры, чаще других подвержены кариесу, рассказала NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова. По ее словам, к уязвимым также относятся зубы с пломбами и аномалиями развития.

Моляры и премоляры (коренные зубы). В их жевательных бороздках могут скапливаться остатки пищи и бактерии. Сложность очистки этих участков делает их более уязвимыми для кариеса, — рассказала Сумцова.

По той же причине, как отметила врач, страдают зубы с аномалиями в виде слишком глубоких борозд, зубы неправильной формы и те, что расположены друг к другу слишком близко.

Зубы с пломбами или другими восстановительными работами могут быть более подвержены рецидивам кариеса вокруг реставраций, если качество материала или работы оставляет желать лучшего, — продолжила стоматолог.

Кариесу часто подвержены зубы у людей с ксеростомией, которая характеризуется сухостью во рту. Злоупотребление сладкой или кислой пищей, нарушение гигиены также могут привести к разрушению зубов, уточнила Сумцова. Вместе с тем кариес часто поражает молочные зубы. Эксперт объяснила это тонкой эмалью и низким содержанием минералов.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявлял, что темные пятна на зубах могут появляться из-за курения, употребления кофе и нарушения гигиены. В то же время проблема может свидетельствовать о гипоплазии эмали, флюорозе или эрозии.