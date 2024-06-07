Стоматолог раскрыл, какие болезни можно определить по форме и размеру языка Стоматолог Лосев: при резком увеличении языка нужно проверить щитовидную железу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение языка (макроглоссия) может говорить о гипотиреозе, амилоидозе, болезни Фабри или наследственных дефектах обмена веществ, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметил, что язык также становится намного шире при заболеваниях щитовидной железы.

Увеличение языка (макроглоссия) может быть связано с гипотиреозом, акромегалией, амилоидозом, болезнью Фабри или наследственными дефектами обмена веществ. Уменьшение языка (микроглоссия) чаще встречается при дегидратации, анемии или синдроме Шегрена. При заболеваниях щитовидной железы язык может становиться более широким и плоским. А при синдроме Бехчета он может приобретать борозды, трещины и изъязвления, — подчеркнул Лосев.

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