Стоматолог предупредила о последствиях избытка фтора в организме Врач Сумцова: избыток фтора может привести к проблемам с сердцем

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Избыток фтора в организме может привести к тому, что человек будет испытывать проблемы с сердцем, боли в костях и суставах, а также жаловаться на диарею, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-стоматолог Татьяна Сумцова. Помимо этого, последствием излишка вещества могут стать пятна на зубах и разрушение эмали, напомнила она.

Одним из таких симптомов является боль в костях и суставах. Избыток фтора приводит к чрезмерному накоплению минеральных солей, что вызывает воспаление и деформацию костей, — перечислила Сумцова.

Врач добавила, что при такой проблеме пациенты могут жаловаться на общую слабость, быструю утомляемость, а также боли и судороги в мышцах. Помимо этого, избыток фтора способен привести к проблемам с ЖКТ, так как одним из симптомов флюороза является диарея, провоцирующая вывод питательных веществ из организма.

Врач скорой помощи Сурадж Кукадия ранее предупредил, что потребление продуктов с насыщенными жирами может привести к росту уровня холестерина в крови. Впоследствии это может привести к риску развития инсульта. Кукадия призвал отказаться от малоподвижного образа жизни, курения и употребления алкоголя.