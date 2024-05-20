Стоматолог перечислила причины для удаления зубов мудрости Стоматолог Цыбенова: кариес является причиной для удаления зубов мудрости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возникновение кариозного процесса, вызванного давлением «восьмерок» на седьмые зубы, является причиной для удаления зубов мудрости, заявила в беседе с «ФедералПресс» стоматолог Сэсэгма Цыбенова. Помимо этого, врач может принять такое решение перед ортодонтическим лечением, уточнила она.

Если зубы мудрости стоят ровно в зубном ряду, в прикусе, к ним есть хороший доступ, то мы вполне можем сохранить их и пролечить. Но перед ортодонтическим лечением зубы мудрости удаляются, — уточнила Цыбенова.

Стоматолог также напомнила о случаях, когда «восьмерки» не могут прорезаться до конца или выросли в сторону щеки. При таком развитии ситуации, их удаление избавляет пациента от дискомфортных ощущений во рту.

Стоматолог Ният Кадиева ранее отметила, что при усадке или стирании пломбы стоит обратиться к врачу для ее замены. Без проведения такого вмешательства можно столкнуться с деформацией зубов и челюсти, а также с нарушением работы жевательных мышц. Причиной для замены пломбы может стать появление вторичного кариеса, из-за которого человек может потерять зуб при несвоевременном лечении.