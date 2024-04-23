Стоматолог перечислил причины образования темных пятен на зубах Стоматолог Лысенков: пятна на зубах могут указывать на заболевания

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Темные пятна на зубах могут появляться по разным причинам, сообщил «Газете.Ru» стоматолог-терапевт Павел Лысенков. По словам эксперта, первая причина связана с внешними факторами, такими как курение, употребление кофе, нерегулярная гигиена полости рта и прием лекарств, вторая группа говорит о заболеваниях зубов — гипоплазия и гиперплазия эмали, флюороз, эрозии, кариес.

Флюороз проявляется коричневыми и темно-коричневыми пятнами, которые располагаются асимметрично. Гипоплазия и гиперплазия характеризуются белыми или желтыми пятнами с четкими границами и блестящей поверхностью, которые имеют симметричное расположение на зубах, — объяснил стоматолог.

Лысенков добавил, что пятна от курения, чая и кофе имеют коричневый и черный цвет. Чаще всего они расположены в области десен. Избавиться от них можно с помощью профессиональной гигиены или отбеливания. В домашних условиях этого сделать не получится, утверждает специалист.

Ортопед, пародонтолог и хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов ранее рассказал о пользе молока в ситуации со сломанным зубом. Восстановить его можно поместив в теплую воду, молоко или физраствор. Благодаря таким манипуляциям врач сможет вернуть сломанный зуб на место.