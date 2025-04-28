Стоматолог назвала опасные последствия отсутствия зубов Стоматолог Корнилина заявила, что отсутствие зубов может навредить прикусу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие даже одного зуба может не только испортить улыбку, но и существенно навредить всей зубочелюстной системе, в том числе прикусу, заявила РИАМО стоматолог Ирина Корнилина. Она напомнила, что такая проблема может быть врожденной.

Когда нет одного или нескольких зубов, остальные зубы начинают смещаться в сторону пустоты. В результате меняется прикус, нарушается работа височно-нижнечелюстного сустава, — предупредила Корнилина.

Кроме того, по ее словам, это увеличивает нагрузку на отдельные зубы. Со временем такое давление может спровоцировать их стирание, подвижность и даже потерю, уточнила врач. Отсутствие зубов негативно влияет на дикцию, осанку и жевательные мышцы. Кроме того, эта проблема чревата головными болями, добавила врач.

Японские ученые ранее начали тестировать инновационный медикамент, который призван стимулировать образование новых зубов у людей. На исследование их подтолкнуло заболевание, при котором частично или полностью отсутствуют зубы.