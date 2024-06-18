Стоматолог назвала неожиданную причину проблем с потенцией Стоматолог Кузьменкова: проблема с потенцией может возникнуть из-за пародонтита

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Из-за пародонтита может возникнуть проблема с потенцией у мужчин, рассказала в беседе с Lenta.ru стоматолог Лилия Кузьменкова. По ее словам, также проблемы в интимной жизни могут быть из-за психологических и физиологических факторов.

Медик объяснила, что у мужчин, у которых есть пародонтит, вероятнее появятся проблемы с потенцией, чем у мужчин со здоровыми деснами. Дело в том, что микроорганизмы при воспалении переносятся через кровь, нарушая внутренний слой эндотелия, то есть кровеносных сосудов. Из-за этого появляется воспаление в них и возникает атеросклероз.

Атеросклероз провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, вызывает эректильную дисфункцию, поскольку суженные сосуды не могут обеспечить достаточный приток крови к половым органам, — отметила стоматолог.

Кузьменкова добавила, что при возникновении проблем с интимной жизнью можно посетить стоматолога, так как он может не только избавить от воспаления десен, но и улучшить общее качество жизни.

Ранее хирург-уролог Марк Гадзиян заявил, что некоторые вредные привычки, в частности курение и алкоголь, негативно влияют на потенцию. При регулярном курении будет происходить постоянный спазм периферических сосудов, что окончательно уменьшит артериальный кровоток, отметил специалист.