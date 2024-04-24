Стилист порекомендовала одежду для женщин старше 50 Стилист Фортуна: женщинам старше 50 можно носить тельняшки и куртки из денима

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Женщинам старше 50 лет рекомендуется носить куртки из денима и тельняшки, рассказала ОТР имидж-стилист Юлия Фортуна. По ее словам, тельняшки сделают образ легче.

Не старайтесь, чтобы полосы были широкие. Один-два сантиметра будет достаточно, — отметила стилист.

Фортуна добавила, что блуза или майка в полоску делают образ динамичнее и легче. Такую одежду можно носить и с брючным костюмом, и с юбками. К тому же, можно дополнить образ легким шарфиком или платком, но завязав его на шлевке или повязав как ремень на брюках.

Эксперт подчеркнула, что женщинам элегантного возраста также следует обратить внимание на джинсу, или деним, например, выбрать джинсовую куртку. Такая ткань омолодит образ, подытожила стилист.

Ранее другой стилист, Анна Скороходова, рассказала, что женщинам старше 50 лет не стоит при окрашивании волос использовать ярко-рыжий, желтый блонд, черный, неестественные цвета. Она отметила, что такие оттенки могут старить, выглядят странно и подчеркивают морщинки и покраснения.

До этого Скороходова заявила, что брючные костюмы, платья А-силуэта и белые рубашки помогут женщинам старше 50 лет освежить весенний образ. Эксперт подчеркнула, что белая рубашка прямого кроя отлично скрывает практически все недостатки фигуры и визуально сглаживает неровности на лице.