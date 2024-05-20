Стилист назвала трендовую обувь на лето 2024 года Стилист Герман: летом в тренде будут балетки из сетки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летом 2024 года в тренде будут балетки, рассказала «Радио 1» стилист Марина Герман. По ее словам, этим летом в моде будет женственность и прозрачность.

Очень актуальна интересная обувь. Практически все тренды перешли в летний сезон из осенне-зимнего и весеннего. Это все просто трансформируется в какие-то более интересные детали. Например, весной мы носили балетки, они тоже актуальны уже не первый сезон. Это один из самых популярных вариантов обуви ближайших лет, — объяснила она.

Стилист отметила, что особенно популярны будут балетки из сетки, так как они создают эффект «голой ноги», что актуально в связи с трендом на прозрачность. Также рекомендуется носить сандалии с легкой подошвой, вьетнамки на небольшом каблучке, замшевые казаки, слингбэки и кожаные шлепанцы.

В тренде летом также будут топы с открытыми плечами и одежда изо льна, добавила специалист. Кроме того, актуальными будут нежные цвета, например, голубой и оттенки желтого, подытожила Герман.

Ранее стилист-имиджмейкер Екатерина Савицкая рассказала, что одним из трендовых образов лета 2024 года будет тонкое платье с завязками на спине. По ее словам, идеальным образом на жаркий день будет такое платье с соломенной сумкой и балетками.