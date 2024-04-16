Стилист назвала ошибки в образах, которые визуально полнят Стилист Абабкова: застегнутые кардиганы и контрастные сочетания в образах полнят

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Застегнутые кардиганы, пиджаки и контрастные сочетания визуально полнят, рассказала в беседе с «Москвой 24» стилист Мария Абабкова. По ее словам, при создании образа также не рекомендуется обтягивать проблемные зоны тела.

Например, если имеется лишнее в области живота, лучше надеть просторную блузку, футболку и свободно сидящую в талии нижнюю часть — брюки, джинсы и так далее. Плюс не стоит заправлять верхнюю одежду в брюки, так как это тоже подчеркнет неидеальную область талии, — объяснила эксперт.

Стилист отметила, что нужно избегать крупных принтов и контрастных сочетаний, поскольку они могут сделать проблемную зону еще больше. Также нужно следить за тем, чтобы края одежды, например, юбки или платья, не пересекали фигуру в самых широких местах.

Кроме того, если носить кардиганы или пиджаки застегнутыми, можно сделать верхнюю часть тела более массивной, уточнила стилист. Чтобы этого избежать, нужно расстегивать эти предметы гардероба, тогда вместо одной вертикальной линии в образе появятся две, что визуально стройнит.

Ранее дизайнер-стилист Ирина Дидушенко рассказала, что монохромные образы, многослойность, платья-комбинации и длинные юбки станут элегантными трендами лета 2024 года. По ее словам, также в моде будут сверкающие ткани, платья-баллоны и открытые плечи.