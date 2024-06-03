Стилист назвала две вещи, способные скрыть лишний вес Стилист Лемле: V-образный вырез и полоски сделают фигуру стройнее

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Вырез в форме треугольника (V-образный) и вертикальные полоски способны скрыть недостатки фигуры и преподнести ее в лучшем свете, рассказала «Леди Mail.ru» стилист, имиджмейкер и основательница фэшн-маркетингового агентства в Нью-Йорке Вероника Лемле. По ее словам, вырез подчеркивает грудь, визуально делая шею длиннее и стройнее, а полоски стройнят, вытягивают и делают фигуру более пропорциональной.

Обладательницам фигуры «круг» следует выбирать платья, юбки, брюки и шорты с завышенной талией, избегать объемных тканей и обтягивающих вещей. Женщинам с фигурой «треугольник» нужно обратить внимание на светлые или яркие топы и блузы с интересными деталями и темные брюки, в том числе расклешенные. Использовать пояса и поясные сумки желательно женщинам с прямоугольной фигурой. Также в гардеробе должны быть приталенные жакеты и платья, асимметричные и многослойные вещи.

«Перевернутому треугольнику» подойдет объем в нижней части тела при помощи брюк палаццо или юбки-карандаш. Объемных верхов лучше избегать. Обладательницам «Песочных часов» нужно подчеркивать талию при помощи поясов, приталенных платьев и избегать мешковатой одежды.

По словам стилиста и теле- и радиоведущего Влада Лисовца, главный тренд лета 2024 года — обнаженное тело. Модницам следует купить укороченные майки и шорты.